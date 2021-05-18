Сбербанк создал приложение по выявлению коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зампред правления банка Александр Ведяхин рассказал, что банк в январе разработал алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю наличие инфекции COVID-19.

Отмечается, что приложение «AI Resp» можно скачать в Google Play и App Store. Оно не является диагностическим тестом, но его можно использовать в качестве проверки на коронавирус, отметил Ведяхин.

По информации Ведяхина, приложение было обучено более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день ее точность составляет 82%. Он добавил, что разработки банка на основе искусственного интеллекта также помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках пневмонию.

Ранее сообщалось, что лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, способный определять вероятность заражения коронавирусом нового типа за минуту.