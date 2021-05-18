В СПЧ оценили заявление Патриарха Кирилла об ограничении суррогатного материнства

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с «Газетой.Ru» назвала дискриминацией возможный законодательный запрет суррогатного материнства в России.

Таким образом Киркора прокомментировала призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

«Мы не должны забывать, что суррогатное материнство — это метод вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), оказание медицинской помощи людям, которые не могут самостоятельно выносить и родить ребенка без помощи ВРТ. Это законодательно установленная медицинская помощь по восстановлению репродуктивного здоровья человека», — отметила член СПЧ.

По ее мнению, законодательный запрет суррогатного материнства будет дискриминировать права тех пар, которые не могут зачать ребенка естественным путем.

«Суррогатное материнство — это гарантия реализации конституционного принципа защиты семьи, материнства, отцовства и детства в случаях, когда естественное зачатие ребенка невозможно по медицинским показаниям. Законодательный запрет суррогатного материнства — это прямая дискриминацией прав тех, кому необходима подобная медицинская помощь, соответственно, данный запрет будет противоречить конституции России», — объяснила эксперт.

Киркора также подчеркнула, что правовые проблемы регулирования данного института нужно решать «исключительно с точки зрения интересов самого незащищенного субъекта в данных отношениях – ребенка».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

Комментируя «Газете.Ru» данное заявление, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак отметил, что, несмотря на разное отношение религий к суррогатному материнству, оно является законным способом преодоления бесплодия.