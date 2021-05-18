Известного адвоката Лукманову решили отправить в колонию

Московский городской суд ужесточил наказание известному адвокату Ольге Лукмановой, приговоренной к пяти годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Лукманова получила условный срок за покушение на мошенничество в крупном размере. 18 марта Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор и принял решение отправить осужденную в колонию общего режима для отбывания наказания, при этом сам срок был сокращен до трех лет лишения свободы.

«Осужденная взята под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе.

2 февраля Ольга Лукманова была признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере. По данным следствия, в 2017 году адвокат сказала своему подзащитному, проходившему по делу о мошенничестве, что якобы может повлиять на решение суда. Для этого женщина попросила передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, однако полученными деньгами Лукманова планировала распорядиться по своему усмотрению.