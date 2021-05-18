В США братья отсудили $75 млн после 30 лет тюрьмы по ложному обвинению в убийстве девочки

В США суд присудил $75 млн двум братьям, отсидевшим более 30 лет в тюрьме по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает NBC News.

Генри МакКоллум и Леон Браун вышли на свободу в 2014 году после того, как был проведен ДНК-тест. Его результаты показали, что они были не причастны к преступлению. Суд присяжных решил, что в качестве компенсации родственники должны получить $75 млн — по миллиону за каждый год заключения и штраф в размере $13 млн.

Генри МакКоллум и Леон Браун были признаны виновными в 1983 году. Обвинение строилось лишь на том, что братья признались в убийстве девочки. При этом ни одной вещественной улики найдено не было. Следователей также не смутил тот факт, что 19 и 15-летние подозреваемые имели нарушения интеллектуального развития. Это не помешало суду приговорить их к смертной казни, однако после апелляции МакКоллума оставили в камере смертников, а Брауна приговорили к пожизненному заключению.

6 марта в Нью-Йорке спустя 20 лет освободили трех осужденных за преступление, которого они не совершали. Американцы Джордж Белл, Роан Болт и Гэри Джонсон обвинялись в ограблении городской службы обналичивания чеков и двойном убийстве.