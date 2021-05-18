«Нерегулярно посещает пары»: в МФЮА рассказали о студенте, сбившем пешеходов

В МФЮА подтвердили «Газете.Ru», что виновником ДТП на Волгоградском проспекте в Москве был их студент. В пресс-службе сообщили, что он нерегулярно посещал пары, а родителей молодого человека неоднократно вызывали для профилактических бесед.

«Молодой человек обучается на первом курсе экономике и бухгалтерскому учету в Московском финансово-юридическом университете с удовлетворительной успеваемостью. Методист вуза отметила, что молодой человек нерегулярно посещает пары, с ним и его родителями нередко проводились профилактические беседы. Сейчас все обстоятельства выясняются», — отметили в пресс-службе университета.

Ранее камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. По предварительным данным, студент, не имеющий водительских прав, находился за рулем ВАЗ-2107 и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил четырех человек, среди них — двое несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали. Полиция и прокуратура проводят проверку.