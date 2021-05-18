Работники завода «Боржоми» в Грузии объявили забастовку, требуя повышения зарплаты

Работники завода по розливу минеральной воды «Боржоми» (Borjomi) в Грузии объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом сообщает грузинский первый канал.

«Мы работаем больше, чем это предусмотрено законом. У нас нет выходных. Нам не платят сверхурочных», — сказал журналистам участник забастовки Александр Степанян.

По словам рабочих, их зарплата в последнее время уменьшилась почти на 50% с учетом уровня инфляции. Бастующие также призвали руководство завода нанять дополнительных сотрудников, поскольку не хватает рабочих рук.

Сотрудники заявили, что если их попытаются заменить новыми кадрами, то ситуация обострится.

Международная компания IDS Borjomi International объединяет производственные предприятия в Грузии, Украине и России. Как указано на сайте компании, минеральная вода Боржоми занимает лидирующие позиции в категории природных бутилированных вод в странах СНГ и Балтии.