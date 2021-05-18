В России выявили 8 183 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 9 328 случаев инфекции.

За прошедший день выздоровели 8 972 человека, скончались 364.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 430), Санкт-Петербурге (772), Московской области (709), Ростовской области (200) и Воронежской области (142). Из числа зараженных 14,5% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 957 756 жителей России, вылечились 4 572 226 человек, умерли 116 575.

Ранее сообщалось, что в Петербурге растет число заболевших коронавирусом.