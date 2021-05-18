Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19

В Индии снова был побит антирекорд по приросту смертности от коронавируса за сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки от COVID-19 и сопутствующих этому вирусу болезней в государстве умерли 4 329 человек. Общее число выявленных случаев заболевания в Индии пересекло отметку в 25 млн.

При этом второй день подряд в стране зарегистрировано менее 300 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки там было выявлено 263,5 тыс. новых заболевших.

Индия по-прежнему занимает второе место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Согласно последним данным индийского Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 25,2 млн, вылечились более 21,5 млн пациентов, скончались свыше 278 тыс. человек.

На прошлой неделе Индия получила вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».