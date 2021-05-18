Источник: напавшего на казанскую школу поставили на учет как склонного к суициду

Арестованного Ильназа Галявиева, который обвиняется в вооруженном нападении на школу в Казани, поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к суициду, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за Галявиевым теперь будет осуществляться строгий контроль.

Накануне в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Как сообщал секретарь центрального штаба ОНК Алексей Мельников, в настоящее время Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора, он также находится под круглосуточным видеонаблюдением.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате нападения погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца.