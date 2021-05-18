Полиция Косово изъяла рекордные 400 кг кокаина на $24 млн

Полиция Косово задержала рекордную партию кокаина в 400 кг, которая была замаскирована в грузе импортного мяса, доставленного морем в Албанию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Джеляля Цвечлю.

По информации правоохранительных органов, контейнер с мясом прибыл морем из Бразилии в албанский порт Дуррес 15 дней назад. Там его перегрузили на фуру, которая поехала в Косово, где полиция задержала его в понедельник, 17 мая, возле поселка Липлян.

Как уточнил министр, почти 400 кг кокаина были помещены в картонные коробки, маркированные для мясной продукции.

Он также отметил, что «Косово будет бескомпромиссно бороться против всех видов преступной деятельности», угрожающих «безопасности граждан».

Полиция оценила стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке примерно в $24 млн. Как отмечается, в операции по выявлению и задержанию поставки были задействованы полиция Италии, Албании и управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

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