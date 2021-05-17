В России выявили случаи индийской «черной плесени»

Случаи смертельно-опасного заболевания мукормикоза выявлены в России у пациентов с коронавирусом, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николая Климко.

Мукормикоз, который также называют «черной плесенью», является грибковым заболеванием, которое вызывают распространенные повсеместно микроскопические грибы мукормицеты. Вспышка этого заболевания ранее отмечалась в Индии, которая занимает лидирующие позиции в мире по количеству больных коронавирусом.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — рассказал Климко.

Он уточнил, что мукормикоз особенно опасен для тех, у кого снижен или подавлен иммунитет. Инфекция поражает органы дыхания и зрения, у заболевших развивается характерное некротическое образование в виде струпьев.

Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев мукормикоза.