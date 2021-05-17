Вертолет упал в Архангельской области
Вертолет Robinson упал в районе острова Мудьюнг Архангельской области, сообщает Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.
«В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести», — указано в сообщении.
Сообщение о крушении вертолета, вылетевшего и аэропорта Васьково, поступило в 21.25 мск. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к смерти человека. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Иркутской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет, в результате произошедшего погибли два человека: пилот и пассажир.