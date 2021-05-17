Устроившего стрельбу в казанской школе доставят в Москву на экспертизу
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, сообщил секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
По его словам, после завершения следственных действий Галявиева привезут на экспертизу в столичный НИИ им. Сербского.
В настоящее время молодой человек содержится в одиночной камере следственного изолятора, он под круглосуточным видеонаблюдением, рассказал секретарь ОНК.
«Жалоб на условия содержания у него нет», — добавил Мельников.
11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.