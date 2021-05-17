Глава ВОЗ сообщил о мировом вакцинном апартеиде

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящее время весь мир находится в ситуации «вакцинного апартеида», сообщает РИА «Новости».

По словам Гебрейесуса, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин.

«Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», — пояснил он во время онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.

Также глава ВОЗ в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.

Кроме того, ТАСС сообщает, что ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире.

Ранее Гебрейесус заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Апартеид — крайняя форма расовой дискриминации, выражающаяся в ограничении или лишении прав, в территориальной изоляции какой-либо группы населения.