Минпросвещения заявило, что не будет досрочно завершать учебный год в школах

Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских школах завершение учебного года раньше срока не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Тем более, осталось всего две недели до конца учебного года», — дополнил Грибов.

Ранее сообщалось, что 17 мая в России выявили 9 328 новых случаев коронавируса. В Москве за сутки было зарегистрировано 3 573 случая коронавирусной инфекции.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная. По его словам, рост заболеваемости не является критическим.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что на данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в городах с высокой плотностью населения напряженная, однако в целом по стране ситуация стабильная. Также он призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны коронавируса.