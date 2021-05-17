В подмосковном миграционном центре объяснили огромную очередь из мигрантов

В миграционном центре в подмосковном Путилкове рассказали «Газете.Ru», что очередь из сотен мигрантов образовалась из-за подходящих сроков депортации. Сотрудница центра сообщила, что обычно мигрантов привозят на территорию на автобусах, передвигаться там самостоятельно им запрещается.

«Думаю, основные причины две. Во-первых, открыли границы, которые были закрыты еще со времен карантина. Вторая — это угроза выдворения после 15 июня. Я представить себе не могу, сколько в России нелегалов, сколько прилетает каждый день. Есть люди, которые пришли продлевать патент. Поэтому все зависит от того, как этот поток людей будет меняться», — отметила собеседница издания.

Сотрудница центра сообщила, что собравшиеся ничего не требуют и ведут себя спокойно. При этом она отметила, что объем работы в последнюю неделю заметно вырос.

«Они ничего не требуют. Хотят работать, для этого нужен патент. Вот за ним они и пришли. Пока что центр с данной задачей справляется. Думаю, просто будем больше работать, если вдруг перестанем успевать», — заявила представительница миграционного центра.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковной деревне Путилково мигранты перекрыли дорогу в Единый Миграционный центр. Десятки человек приехали туда еще ночью. Мигранты стараются успеть встать на учет. С 15 июня прекратит действие указ Владимира Путина, запрещающий депортацию мигрантов. Это временное решение было связано с эпидемиологической ситуацией в мире. До указанной даты мигранты, пребывающие в стране незаконно, обязаны покинуть страну или получить разрешение на пребывание в России.