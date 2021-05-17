ФСИН: мошеннических колл-центров в российских колониях нет

В российских колониях и следственных изоляторах не существует мошеннических колл-центров, используемых для вымогания денег у граждан, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Его слова приводит ТАСС.

«Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что колл-центры создаются в гражданском сообществе», — заявил глава ведомства.

По его словам, мошеннические колл-центры создаются людьми, имеющими для этого технические средства. При этом глава ведомства рассказал, что заключенным иногда удается заполучить запрещенные предметы, однако подобные нарушения «практически уже изжили».

10 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО. В марте Калашников заявлял, что полностью лишить осужденных в исправительных колониях и следственных изоляторах мобильной связи на данный момент не удалось, ежегодно у них находят десятки тысяч сотовых телефонов.