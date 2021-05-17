В администрации Кирова назвали законной установку «памятника Сатане»

В кировской администрации «Газете.Ru» прояснили историю возникновения скульптуры в виде змеи-искусителя. В пресс-службе заявили, что монумент установлен на придомовой территории, а поэтому не требует согласования с администрацией. Там отметили, что повлиять на ситуацию никак не могут.

«Это установила строительная компания «Железно». Архитектурный монумент находится на придомовой территории и не требует согласования с администрацией. То, что в сети возмущаются, мы к этому отношения не имеем. Это решение собственников жилья. Администрация города никак на это повлиять не может. Значит, монумент был установлен с согласия жителей», – отметили в пресс-службе администрации.

Новый арт-объект появился в Кирове на перекрестке улиц Володарского и Советской. Монумент представляет собой фигуру дерева, в ветвях которого змей-искуситель обвивает яблоко. СМИ назвали установку – «памятником Сатане».