Главред КП объяснил отстранение Кашина от эфира

Главный редактор издания «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин сообщил, что известный журналист Олег Кашин был отстранен от эфира. По его словам, это связано с «пересечением красных линий», передает «Подъем».

«Это интимное дело наших взаимоотношений. Кашин, проработавший на радио «Комсомольская правда» два года, — это само по себе уже большое событие, достойное Книги рекордов Гиннесса», — прокомментировал Сунгоркин ситуацию с отстранением ведущего.

Как объяснил главред, проблемой стало то, что Кашин является очень эмоциональным и увлекающимся человеком, при этом создающим проблемы во взаимоотношениях с разными ветвями власти.

«Он радикальный человек, его прет, он обижает много кого, порой не замечая этого», — подчеркнул Сунгоркин.

Сунгоркин также ранее рассказал, что всегда с интересом следит за работой Кашина. Тем не менее, по утверждению генерального директора КП, журналист пересекал «красную черту или двойную сплошную».