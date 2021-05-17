Мошенники стали звонить россиянам от лица силовиков и госструктур

Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского» и компании BI.ZONE.

По статистике приложения Kaspersky Who Calls, позволяющего определить неизвестные номера, число таких звонков в апреле 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с периодом с декабря прошлого года по февраль текущего года.

«Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности», — подчеркнул аналитик данного приложения Виталий Воробьев.

Кроме того, он добавил, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками полиции, МВД, следователями и сотрудниками ЦБ.

По словам Воробьева, мошенники могут использовать специальную терминологию, а также предупреждать о возможных последствиях отказа от сотрудничества.

«Они стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принять решение быстро и на эмоциях», — сказал аналитик.

Также директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил увеличение жалоб на аналогичные звонки еще с июля прошлого года.

Ранее бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл приемы, которые помогут разоблачить телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов.