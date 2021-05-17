Ученикам казанской школы, где произошла стрельба, увеличат время сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Учащиеся девятых и 11-х классов школы № 175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, получат дополнительное время на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани, передает ТАСС.

Глава управления образования города Ирек Ризванов сообщил, что в текущем году учащиеся 9-х классов учебного заведения будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа.

Дополнительное время получат и выпускники, продолжительность ЕГЭ для них также будет увеличена на 1,5 часа.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате нападения погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца. Планируется провести экспертизу, которая определит его вменяемость.