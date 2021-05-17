Четыре человека пострадали в результате аварии с участием трамваев в Казани

В Казани произошла серьезная авария с участием двух трамваев. В результате происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Татарстана.

«В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте», — уточнили в минздраве республики.

В связи с происшествием в ГИБДД начали проверку, детали аварии с участием трамваев устанавливаются.

По сведениям издания НТР 24, в аварии напротив ТЦ «Мегга Мебель» пострадали оба кондуктора и двое вагоновожатых.

Как уточняет «Татар-информ», одному из пострадавших мужчин в момент аварии оторвало ногу.

Ранее в столичном Мосгортрансе назвали основных виновных в ДТП с трамваями. За 2020 год произошло 460 аварий с трамваями. После инцидента трамвай находится на ремонте в среднем пять дней.