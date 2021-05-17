В ХМАО горят 53 гектара леса

В Ханты-Мансийском автономном округе лесной пожар произошел на территории четырех лесных участков на общей площади 53,5 гектара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что огонь зафиксировали в Кондинском лесничестве.

По данным ведомства, на территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода выявлено 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара. Согласно информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, общая площадь лесных пожаров в Югре уже достигла 238 гектаров.

В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, с огнем борются порядка 700 единиц техники и почти 1200 человек.

Площадь лесных пожаров в регионе в 2020 году в 35 раз превысила показатели 2019-го, сгорело более 140 гектаров леса. Наиболее сильное распространение пламени было зафиксировано в период с 6 июля по 14 августа.

В начале мая сообщалось, что в России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара.