Два человека погибли при стрельбе в Окленде

Не менее двух человек погибли в результате вооруженного нападения, совершенного в Окленде в Соединенных Штатах. Об этом сообщает NBC Bay Area со ссылкой на местную полицию.

Согласно предварительным данным, стрельба произошла в районе Хайленд-авеню в 17.53. В связи с происшествием начата проверка, уточнил офицер полиции Окленда Уэсли Хьюн. Жертвами стали двое мужчин.

На место происшествия прибыли следователи, выясняются обстоятельства инцидента. В настоящий момент неизвестно, задержан ли подозреваемый.

Ранее пять человек были ранены из-за стрельбы в Новом Орлеане. По сообщению, четыре человека были госпитализированы, одному медицинскую помощь оказали на месте.

Кроме того, жертвами стрельбы в техасском Остине стали три человека. Местные полицейские поясняли, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.