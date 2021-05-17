Врач Мясников рассказал о смертельно опасном продукте для детей

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о том, что косточки абрикоса и персика могут представлять серьезную угрозу для жизни детей. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что в этих косточках содержится ядовитая жидкость — синильная кислота.

«Синильная кислота [может вызвать] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — поделился Мясников.

Биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что дети часто страдают от аллергии на персики. В таком случае она порекомендовала варить фрукты или избавлять от шкурки и внутренней части, где много белков.

Ранее Мясников перечислил самые полезные пищевые привычки.