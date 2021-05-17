Более 40% опрошенных россиян отказались делать прививку от COVID-19

Прививку от COVID-19 не хотят делать в любом случае 42% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные исследования портала SuperJob.ru.

Отмечается, что среди граждан в возрасте 35-44 лет такого взгляда придерживаются 46%.

По данным исследования, 20% граждан РФ готовы сделать прививку лишь в том случае, если это станет единственной возможностью выехать за границу. При этом отмечается, что мужчины чаще женщин готовы пройти вакцинацию ради зарубежных поездок — 21% и 18% опрошенных соответственно.

Еще 18% россиян собираются сделать прививку в любом случае, среди граждан в возрасте от 45 лет таких оказалось 24%. Отмечается, что люди с доходом от 80 тыс. рублей в месяц чаще выражают готовность вакцинироваться.

При этом 20% граждан не определились, хотят ли они вакцинироваться.

Участниками опроса стали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших прививку от коронавируса, в 406 населенных пунктах, во всех федеральных округах.