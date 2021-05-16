Два человека погибли при обрушении в синагоге в пригороде Иерусалима

Два человека погибли при обрушении трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима, сообщает The Times of Israel.

По последним данным, в числе погибших – 12-летний мальчик и 40-летний мужчина. На данный момент в больницы доставлено 167 пострадавших, большинство из них — с легкими травмами. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое, еще 10 получили ранения средней тяжести.

Ранее сообщалось, что трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима. По данным полиции, во время обрушения в синагоге находилось более 600 человек.

В российском посольстве в Израиле не получали данных о пострадавших при инциденте россиянах. Дипломатическая миссия продолжает мониторинг ситуации и поддерживает контакты с израильской стороной.

С 16 по 18 мая иудеи отмечают праздник Шавоут, посвященный дарованию евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта.