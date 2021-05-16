Одиннадцать участников незаконной акции у МГУ доставлены в полицию

Одиннадцать участников несогласованной акции у Московского государственного университета (МГУ) были доставлены в отделение полиции, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в беседе с РИА «Новости».

«В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, никто из задержанных не останется в отделении на ночь, все будут отпущены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что депутат Московской городской думы Павел Тарасов, задержанный на несогласованной акции возле МГУ, отпущен из отделения полиции. У здания университета проходила несанкционированная акция против закона о просветительской деятельности, при этом в столице действуют ограничения на массовые мероприятия из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.