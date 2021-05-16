В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге зарегистрирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86% увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19», — указано в сообщении.

Кроме того, по данным совета, в Петербурге на 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с состояниями, связанными с COVID-19, а также на 6,38% выросло количество активно больных коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России выявили 8 554 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,9 млн случаев COVID-19, из них более 115 тыс. с летальным исходом, выздоровели более 4,5 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли еще три российские вакцины: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».