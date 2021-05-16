Глава РАН назвал главные проблемы школьного образования

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал об основных проблемах в образовании. Об этом сообщает ТАСС.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. <...> Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: «А из школы кто приходит?» Так что, извините, надо таблицу умножения учить», — сказал Сергеев.

Он пояснил, что в школьном образовании есть ряд недостатков, наиболее важным из которых становится отсутствие идеологии. По словам главы РАН, она «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Сергеев отметил, что другая проблема связана со школьными учителями, и подчеркнул необходимость «поднимать престиж и статус» этой профессии.

Ранее президент Российской академии наук рассказал о методе, разработанном российскими учеными, благодаря которому удалось выявить более 400 вариантов SARS-CoV-2.