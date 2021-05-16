Мясников рассказал об ошибке при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не мерить артериальное давление слишком часто, передает РИА «Новости».

По его словам, измерять давление по три-четыре раза в день бесполезно, так как разовые подъемы ни о чем не говорят.

Медик отметил, что при редких скачках можно использовать раз в три месяца холтеровское мониторирование — регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни.

Мясников добавил, что давление по ночам должно быть меньше и рекомендовал пить таблетки от гипертонии перед сном.

Ранее телеведущий называл опасное лекарство в домашней аптечке. Речь идет о «таблетках под язык» для резкого снижения давления. Такие препараты нельзя назначать самому себе самостоятельно, так как их неправильный прием чреват инфарктом, инсультом или острой почечной недостаточностью.

Также были названы неочевидные признаки приближающегося инсульта.