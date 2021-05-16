Синоптики предупредили жителей центральной части России о похолодании

После жары в центральную часть России придет похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

По его словам, в понедельник, 17 мая, в Центральном федеральном округе (ЦФО) воздух прогреется до +30-32°С, после чего начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы +15-20°С.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде», — сказал синоптик.

Он указал, что в начале недели температура в ЦФО будет превышать норму на 8°С.

Метеоролог также отметил, что во Владимирской и Костромской областях будет «даже жарче, чем в Москве за счет переноса жарких, воздушных масс».

«Если в воскресенье, 16 мая, в Москве температурный фон +20-25°С, то днем в понедельник, 17 мая, уже будет +28-30°С, а в Костромской области еще выше на 1-2°С», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что во вторник, 18 мая, будет облачно, в среду, 19 мая, ожидается очень теплая ночь, но более облачная и дождливая, а в четверг, 20 мая, пройдет дождь.