Генпрокурор Белоруссии заявил о попытках внедрить в стране нацизм из-за рубежа

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что в 2020 году из-за рубежа осуществлялись попытки внедрить в республике нацизм. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, события прошлого года показали, что «из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, в наше общество».

Генпрокурор отметил, что нацизм является «благодатной почвой для радикализации любых действий, направленных на свержение законной власти и суверенного государства».

«По сути дела это технологии, которые используются в так называемых цветных революциях. Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз и использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как радикальное проявление экстремизма», — сказал Швед.

Он также указал, что через телекоммуникационные системы, Telegram-каналы и соцсети среди общества, и в первую очередь молодежи, стали активно распространяться идеи, которые находятся в основе нацизма. По его мнению, идеи исходят из тех стран, в которых «нацизм по сути дела стал частью государственной идеологии».

«Посмотрите, что происходит (в таких государствах — «Газета.Ru»): марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы, другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии», — подчеркнул Швед.

Он добавил, что через призму таких идей эти страны видят свое право «вершить судьбы других народов и государств».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка возродить нацизм в республике провалилась.