Свыше 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остались без света

В Нижегородской и Костромской областях без электричества остались более 80 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства, причиной этому являются сильный ветер и грозы.

Отмечается, что в связи с непогодой произошло отключение электроэнергии в таких районах Костромской области, как Кадыйский, Макарьевский и Мантуровский. В Нижегородской области под отключение попали жители 9 муниципальных образований (Выкса, Навашинский городской округ, Павловский м. о., Богородский м. о., Сосновский, Городецкий, Вачский, Володарский, Вознесенский районы).

В данный момент в регионах проводятся восстановительные работы.

Накануне стало известно, что сильный ветер сорвал с фасада здания Государственной Думы букву «А» в последнем слоге слова «Государственная». Также сообщалось, что шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве.

Ранее в апреле сообщалось, что в Колумбии больше 1,6 млн человек остались без света.