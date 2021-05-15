Появилось видео атаки Израиля на многоэтажное здание с офисами СМИ в Газе

Появилось видео авиаудара израильской армии по многоэтажному зданию в Газе, где располагались офисы международных СМИ и апартаменты.

На кадрах видно разрушение здания, клубы дыма и пыли.

Ранее сообщалось, что израильские военные дали час на эвакуацию людей из помещений, после чего начали атаку. В результате строение оказалось полностью разрушено.

Отмечается, что в здании находились редакции таких СМИ как Associated Press и Al-Jazeera.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.