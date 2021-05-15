Мигранты устроили массовую драку в Приморском районе

Полицейские Петербурга начали проверку в связи с массовой дракой, произошедшей с участием мигрантов в Приморском районе города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, в 20:23 мск в управление МВД передали информацию, что на пересечении улиц Репищева и Вербной подрались около 100 человек.

«Со слов заявителя, дрались около 100 человек, с виду, нерусской национальности. Они были вооружены арматурами и дубинками», — уточнили в экстренном ведомстве.

На место происшествия в скором времени прибыли следователи, однако участники конфликта уже скрылись. Позднее в отделы полиции Приморского района доставили 45 человек, вероятно, причастных к драке.

В настоящий момент причина конфликта неизвестна, официального подтверждения информации пока нет, добавил «Интерфакс».

Ранее в Петербурге между экскурсоводами произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 18-летний петербуржец.