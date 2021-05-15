В результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Смоленском госпитализированы 13 человек

Большегруз столкнулся с микроавтобусом на магистрали М1 «Беларусь» в Смоленской области. В результате аварии 13 человек были доставлены в больницу, сообщается на официальном сайте МВД по региону.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные ведомства.

По данным полиции, в районе 298-го километра трассы в Сафоновском районе столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и микроавтобус Volkswagen. Столкновение могло произойти из-за несоблюдения дистанции водителем первой иномарки. За рулем Volvo находился водитель 1988 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее машина МЧС сбила людей и протаранила забор в Балашихе. Очевидцы рассказали, что в результате аварии пострадала девочка. Мужчину, который завис на балконе, удалось спасти. Авария случилась в микрорайоне Ольгино, на улице Граничной.