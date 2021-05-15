Индийский политик признал право коронавируса на жизнь

Бывший премьер-министр штата Уттаракханд в Индии Тривендра Сингх Раван признал право коронавируса на жизнь, сообщает газета Navbharat Times.

«Коронавирус также является живым существом. В такой ситуации он тоже имеет право на жизнь», – заявил бывший премьер штата.

Он также пояснил, что постоянная мутация патогена связана с попытками человечества бороться с ним.

Высказывание политика раскритиковали представители оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, однако это не помешало ему стать вирусным в социальных сетях.

Индия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по числу случаев COVID-19, за весь период пандемии коронавирусом заразились более 24 млн жителей страны, из них более 262 тысяч скончались. Кроме того, за последнее время страна неоднократно обновляла мировые антирекорды по суточному приросту выявленных случаев новой коронавирусной инфекции и числу умерших от заболевания.

Так, 12 мая сообщалось, что за сутки в Индии скончались 4205 пациентов с COVID-19.