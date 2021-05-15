Иммунолог назвал условие резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

Резкий ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможен при появлении варианта вируса, устойчивого к уже сформированному иммунитету, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

В качестве примера он привел ситуацию в Индии, где на первом этапе пандемии наблюдалось небольшое количество заболевших.

«Это может произойти у нас, если придет вирус, сильно отличающийся от предыдущего, что вот этот иммунитет не будет реагировать, но это очень маловероятно», – рассказал эксперт.

При этом врач призвал отслеживать коллективный иммунитет к коронавирусу в каждом регионе России и поставлять больше препаратов в субъекты с низким процентом населения с иммунитетом.

«В Москве, по моим подсчетам уже 70% или даже больше [с иммунитетом], где-то в регионах это может быть маленькая цифра, там может быстро разгореться заболеваемость», – пояснил Жемчугов.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 115 тысяч – с летальным исходом, выздоровели более 4,5 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».