В Сочи произошел конфликт с перестрелкой

В пятницу, 14 мая, в Адлерском районе Сочи произошла перестрелка, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в пятницу в местных интернет-сообществах были распространены кадры конфликта, на которых слышны выстрелы.

По данным ведомства, в результате конфликта один человек обратился за медицинской помощью.

В краевом главке МВД заявили, что около 13.00 в сочинское УВД поступило сообщение о конфликте граждан на улице Бакинской.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения всех участников инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудников и военнослужащих Росгвардии также привлекли к розыску участников конфликта.

До этого стало известно, что между организаторами нелегальных экскурсий по крышам зданий Санкт-Петербурга произошел конфликт со стрельбой.