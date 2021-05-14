Арестован бывший вице-губернатор Мордовии Меркушкин

Суд в Саранске арестовал бывшего заместителя председателя правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Мордовии.

Как рассказал собеседник агентства, экс-чиновник был заключен под стражу на два месяца.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево был задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин по подозрению в передаче 7 млн руб. за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка». По информации СК, сотрудники УЭБиПК республиканского МВД задержали его при попытке пересечения границы России.

Согласно данным следствия, в 2015 году подозреваемый, будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», при содействии главы совета директоров банка и еще одного акционера передал 7 млн руб. управляющему отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центробанка за отзыв предписания, выданного по итогам инспекционной проверки регулятора, поскольку обнаруженные нарушения могли привести к отзыву лицензии.