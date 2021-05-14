В США осудили бывшего «зеленого берета» за шпионаж в пользу России

В США суд в штате Виргиния приговорил бывшего «зеленого берета» Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, экс-спецназовец в суде принес извинения за содеянное, подчеркнув, что стал «жертвой российской разведки» и «подверг себя опасности», сознавшись, что якобы работал на нее.

«Я страдал в моем одиноком молчании 25 лет», — сказал он в суде.

В суде адвокат бывшего «зеленого берета» заявил, что действия Дзибински-Деббинса нанесли США минимальный ущерб, а российские спецслужбы якобы шантажировали его, угрожая раскрыть подробности личной жизни.

Согласно судебным документам, 46-летний Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. По словам осужденного, в этот период он посещал РФ, где встречался с представителями российских спецслужб.

С 1998 года по 2005 год экс-спецназовец занимал должность офицера в химических подразделениях, после чего перешел в спецназ.