В Самарской области горят более 10 дачных домов и трава

В поселке Энергетик Самарской области горят 13 дачных домов и сухая трава, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Там сообщили, что в 15.08 мск поступил сигнал о возгорании по адресу: п. Энергетик, садовое товарищество «Трест-11».

Как рассказали в ведомстве, по прибытии на место пожарных было обнаружено, что «происходит горение 13 дачных строений и сухой травы на общей площади 2 га».

Отмечается, что по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В министерстве добавили, что пожару был присвоен третий ранг из пяти возможных. В его тушении задействовано 118 человек и 25 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее в мае стало известно, что в Омской области из-за лесного пожара сгорела половина деревни. По данным регионального управления МЧС, в деревне Каракуль, расположенной в Большереченском районе, огнем было уничтожено 25 строений.