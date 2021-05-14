Италия отменила карантин для въезжающих из ЕС и Шенгенской зоны

Италия отменит обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля с 16 мая. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

До нововведения всем приезжающим из европейских стран необходимо пройти пятидневный карантин, а после него — сдать тест на коронавирус. С 16 мая будет достаточно предъявить отрицательный результат теста.

Также глава минздрава Роберто Сперанца постановил расширить систему осуществления тестов на COVID-19 в аэропортах для прибывающих. Процедура будет проходить в том числе в Риме и Милане, Венеции и Неаполе. Тесты должны будут сдавать туристы из Канады, Японии, ОАЭ, США.

При этом министерство приняло решение сохранить все действовавшие ранее ограничения для въезда в Италию из Бразилии, который запрещен даже в случае транзита. Подобный запрет действует также в отношении прибывающих из Индии, Бангладеш и с Шри-Ланки.

Накануне стало известно, что Греция начнет принимать туристов, привитых российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник V».