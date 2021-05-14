В Пуровском районе ЯНАО произошла утечка нефти из нефтепровода

На одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в администрации Пуровского района.

Отмечается, что причиной инцидента послужило отверстие в 5 мм в трубе диаметром 219 мм.

Согласно предварительным данным, размер утечки нефти составляет 3 тыс. куб. м. При этом отмечается, что таящий в месте аварии снег усложняет подсчет точного размера утечки.

Ранее сообщалось, что на месте схода с рельс грузовых вагонов в Хабаровском крае произошла утечка нефтепродуктов. Капельная течь нефтепродуктов обнаружена в четырех цистернах грузового поезда. Сообщалось, что железнодорожники работают над локализацией места разлива, на место направлены экологи, спасатели, следователи, представители надзорных органов и правительства региона.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае железнодорожные цистерны с нефтью сошли с рельс, из-за чего 10 из них опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.