В Казани эвакуировали школу из-за сообщений о минировании
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В Казани эвакуировали гимназию №27 из-за сообщения о заложенной в ней бомбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на директора школы Люцию Хуснутдинову.
«У нас здесь кинологи пока осматривают здание. Нам полиция сообщила об угрозе. Я сейчас не могу говорить, потому что я ответственная здесь», — сказала она.
Всего из здания учебного заведения вывели 80 детей и 15 взрослых.
11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.
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