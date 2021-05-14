Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе, в целом, стабильная, передает РИА «Новости».

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что по состоянию на 14 мая в столице зарегистрировано 3 818 случаев коронавируса. В последний раз более 3 тыс. заболевших было 24 января (3 069), свыше 4 тыс. — 17 января (4 012).

«Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой», — сказал градоначальник.

В общей сложности с момента пандемии, по данным оперштаба, в Москве зарегистрировано 1 131 235 случаев коронавирусной инфекции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной.