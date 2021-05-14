В Польше предъявили обвинения фермерам, которые 23 года держали в неволе выходца из СССР

Власти Польши предъявили обвинения двум гражданам страны, которые на протяжении 23 лет держали в неволе выходца из СССР Николая Ерофеева, а также заставляли его работать на птицефабрике под Люблином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский телеканал.

«В рамках расследования, проведенного сотрудниками Государственной пограничной службы в Легнице под надзором районной прокуратуры в Легнице, двум польским гражданам было предъявлено обвинение в торговле людьми», — подчеркнула представительница погранохраны Иоанна Конечняк.

Отмечается, что данное преступление карается лишением свободы на срок не менее трех лет.

«Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство», — добавила она.

Подозреваемым в совершении этого преступления запрещено покидать страну и приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 м, общаться с ним лично или по телефону.

Кроме того, уточняется, что было арестовано имущество одного из фигурантов дела на сумму 200 тыс. злотых (более $50 тыс.), после завершения разбирательства эта сумма может быть выплачена потерпевшему в качестве компенсации.

История Ерофеева стала известна в 2020 году. Он приехал в Польшу в 1989 году как гражданский работник в воинской части Советской армии. В 1990-х, когда советские войска покинули страну, он принял решение остаться в стране.