Власти России намерены отложить запрет на наем россиян в посольство США

Власти России проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем российских граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американской дипмиссии.

В диппредставительстве также сообщили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для граждан США, проживающих на территории России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.

Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев.

До этого Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.