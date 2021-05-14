В МВД назвали противоречивой информацию о ДТП с сенатором Королевым

В областном управлении МВД по Липецкой области отказались давать комментарии по ситуации с ДТП с сенатором Олегом Королевым, объяснив это тем, что информация об инциденте является противоречивой.

«Информация, на самом деле, противоречивая, поэтому требуется какое-то время, чтобы официально ее выверить и подготовить», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

«Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам», — объяснил он.

По его словам, ему нельзя пить из-за мерцательной аритмии.